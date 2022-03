De l'ennui à la stupéfaction, le peloton est passé par bon nombre d'émotions ce mercredi sur les routes de Tirreno-Adriatico. Alors qu'un quatuor de gala composé de Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Marc Soler et Tao Geoghegan Hart a donné quelques sueurs aux équipes de sprinters dans la dernière partie de l'étape, ce sont finalement ces derniers qui ont eu le dernier mot à Terni. Et notamment Caleb Ewan, vainqueur sur le fil.

Ad

Car Caleb Ewan a fait du Caleb Ewan pour s'offrir son troisième succès de la saison. Dans une configuration qu'il affectionne, l'Australien de la Lotto-Soudal a bénéficié des aspirations de ses concurrents pour surgir à une trentaine de mètres de l'arrivée et s'offrir la troisième étape de ce Tirreno Adriatico 2022. Le coureur de Sydney a pris le meilleur sur Arnaud Démare et le jeune Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma), encore une fois sur le podium.

Tirreno - Adriatico Sagan n'a pas pris le départ de la 3e étape IL Y A 3 HEURES

Deuxième à l'arrivée, et forcément déçu, Arnaud Démare s'est néanmoins rassuré dans les rues de Terni. Le Picard signe par la même occasion son meilleur résultat de la saison. Quatrième de l'étape, Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) est lui aussi passé tout près d'un premier succès cette saison. Les deux Français devront maintenant patienter jusqu'à dimanche et le sprint de l'ultime étape pour éventuellement débloquer leur compteur en 2022.

Démare : "Je suis dégoûté, je me fais doubler à 25 mètres..."

Pogacar et Alaphilippe, électrochocs d'une étape tranquille

Si les sprinteurs ont encore eu raison ce mercredi, ils ont néanmoins été secoués par une petite poignée de favoris dans les derniers kilomètres, et pas des moindres.

Parti en quête des secondes de bonification à Amelia, à 28 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar n'a pas coupé son effort après avoir atteint son objectif. Accompagné de Julian Alaphilippe et de son coéquipier Marc Soler, avant d'être rejoint par Tao Geoghegan Hart, le Slovène a tenté un "mini" coup de poker. Une échappée courte, intense d'une dizaine de kilomètres, mais qui a néanmoins eu le mérite de réveiller l'ensemble des équipes de sprinters.

Le double vainqueur du Tour et le champion du monde ont finalement été avalés par le peloton, mais leur petite escapade n'a pas été vaine. Si Filippo Ganna conserve son maillot bleu de leader du général devant Remco Evenepoel (à 0'11"), le Slovène a grapillé un peu de temps et pointe ce soir à 14 secondes du rouleur italien.

Jeudi, les puncheurs pourraient avoir une carte à jouer. Sur un terrain accidenté et très vallonné, entre Cascata delle Marmore et Bellante, Julian Alaphilippe retrouvera des conditions idéales pour exploiter ses qualités. Et décrocher son premier succès en 2022 ?

Louvel sur la chute d'Alaphilippe : "Si on commence à réfléchir aux risques, c’est fini"