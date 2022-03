Chose promise, chose due. Attendus sur cette deuxième étape, et ce malgré un final jalonné d'une poignée de bosses pouvant faire le bonheur des puncheurs, les sprinteurs n'ont pas laissé passer l'occasion ce mardi. Et c'est finalement Tim Merlier (Alpecin Fenix) qui a eu le dernier mot à Sovicille. Le Belge a réglé au sprint le jeune Néerlandais Olav Kooij (Jumbo Visma) et Kaden Groves (BikeExchange Jayco).

Le sprinteur de 29 ans s'offre sa première victoire de la saison, la quatrième de sa formation depuis le début d'année. "Ca fait vraiment bien", a lâché Merlier juste après la course, comme une forme de soulagement. "La forme est déjà bonne depuis longtemps, mais les résultats finaux n'ont pas été à la hauteur. Le premier objectif de la journée, c'était de survivre dans les monts. À la fin, les gars de l'équipe m'ont mis dans une bonne position et c'était idéal pour moi."

Bien lancé par ses coéquipiers, Merlier a également pu profiter du beau travail de Sagan. Quatrième à l'arrivée, le triple champion du monde, arrivé chez TotalEnergies il y a quelques semaines, avait emmené bon nombre des favoris dans son sillage avant de plier. Une place au pied de la boîte frustrante, mais avec beaucoup de motifs d'espoir pour les prochaines sorties du Slovaque.

Le "petit" numéro Soler

Si elle a d'abord profité à une échappée de cinq coureurs et notamment le duo de la formation Eolo-Kometa, Davide Bais et Francesco Gavazzi, qui s'est offert plus de 200 kilomètres à l'avant de la course, l'étape a également été animée par un protagoniste pas forcément attendu dans les derniers kilomètres. Car c'est un coéquipier de Tadej Pogacar qui aurait pu créer la surprise dans le final de ce deuxième acte.

Parti en chasse des deux derniers échappés à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Marc Soler a placé une attaque tranchante pour s'offrir une petite escapade en solitaire. Comme un "besoin de se dégourdir la patte" selon notre consultant Steve Chainel. Débarqué de Movistar pendant l'intersaison, le nouveau coéquipier de luxe du double vainqueur du Tour de France s'est offert un petit numéro, comptant même jusqu'à trente secondes d'avance sur le peloton, avant d'être rattrapé par ce dernier à trois kilomètres du terme.

Au général, Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) conserve sa tunique bleue de leader devant Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 11 secondes et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) à 17 secondes. Demain, les sprinteurs devraient encore être à l'honneur entre Murlo et Terni. Malgré 2000m de dénivelé sur le parcours, une arrivée massive devrait encore faire office de juge.

