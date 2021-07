Cyclisme

Gaudu 7e, une déception ? "L’équipe de France n’a rien à se reprocher" selon Jacky Durand

TOKYO 2020 - Dans notre podcast "l'Heure Olympique" ce samedi, Jacky Durand débriefe la course en ligne, en compagnie d'Hadrien Hiault, de Maxime Dupuis et de Laurent Vergne. Le titre de Richard Carapaz ? Pas vraiment une surprise. Le plus fort, physiquement ? Sans doute le très marqué Wout van Aert... Quand au Français David Gaudu, 7e, a-t-il de quoi être déçu ? Extrait.

00:09:50, il y a 2 heures