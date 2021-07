Tokyo 2020

Annemiek van Vleuten y a cru, au point de lever les bras en passant la ligne d’arrivée, persuadée d’avoir remporté le titre olympique. Mais la Néerlandaise devra se contenter de la médaille d’argent. Car c'est bien Anna Kiesenhofer qui va monter sur la plus haute marche du podium. L'Autrichienne a remporté la course en ligne, dimanche, avec près d'1"15 d’avance sur sa première poursuivante. L'Italienne Elisa Longo Borghini remporte le bronze.

Partie dans l'échappée, Kiesenhofer s'est retrouvée seule à près de 40 kilomètres de l'affilée, et a terminé en solitaire. A 30 ans, celle qui était très loin d'être favorite face à l'armada néerlandaise a créé la surprise, et remporté la plus grande victoire de sa carrière. C'est la première médaille pour l'Autriche à Tokyo . La première Française, Juliette Labous, a terminé à la 30e place.