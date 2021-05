Juliette Labous a décroché le seul ticket français en jeu pour les deux épreuves de cyclisme féminin aux prochains JO de Tokyo, a annoncé mardi soir la Fédération française de cyclisme (FFC). La jeune Franc-Comtoise de 22 ans disputera ses premiers JO. Championne de France en titre du contre-la-montre, Labous s'est classée sixième de la Flèche Wallonne le mois dernier.

"Je souhaite à Juliette une très belle expérience olympique. Je crois en ses chances de briller à Tokyo et serai à fond derrière elle et l'équipe de France", a commenté Audrey Cordon-Ragot, championne de France de la course en ligne, qui postulait également à la sélection. A Rio, la France avait pu présenter en 2016 deux représentantes (Audrey Cordon-Ragot et Pauline Ferrand-Prévot) dans la course en ligne.

Le choix de la FFC a été validé par le comité olympique français (CNOSF), a précisé la fédération française. La course en ligne dames des JO de Tokyo est prévue le dimanche 25 juillet, le contre-la-montre trois jours plus tard (28 juillet).