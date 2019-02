UAE Tour : Viviani arrache un sprint royal, Roglic toujours leader

Sur un fil ! Dans le cadre de la 5e étape du Tour des Emirats Arabes Unis jeudi, le champion d'Italie Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) a devancé Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), Marcel Kittel (Katusha) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) sur la ligne au terme d'un sprint entre costauds.

Il s'agit de la troisième victoire pour l'Italien en 2019, la 70e de sa carrière et sa première sur l'UAE Tour, lui qui avait été si proche de prendre le meilleur sur Gaviria à l'occasion de la 2e étape.

"Avec les meilleurs sprinters au monde, je pense que le plus compliqué est d'attendre (le bon moment). Je ne sais pas qui a fini second et troisième, mais c'était une arrivée chaotique", a déclaré le vainqueur du jour au terme de l'étape.

De son côté, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve la tête du classement général à la veille de l'étape-reine qui mènera les coureurs vers le Jebel Jais, une ascension longue de 20 kilomètres qui devrait décider du classement général final.