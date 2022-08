Egan Bernal enchaîne. Après s'être remis en jambes au Danmark, le coureur de la Team Ineos est désormais attendu sur les routes du Tour d'Allemagne, qui débute mercredi à Weimar. Sur un parcours plat, sans étape de montagne, Bernal avait abandonné à 28 km de l'arrivée de la cinquième et dernière étape au Danemark. Mais, en Allemagne, le profil lui est beaucoup plus favorable avec notamment l'arrivée en altitude, samedi, vers Schauinsland (11,7 km à 6,5 km), au-dessus de Fribourg.

Les grimpeurs devront être au rendez-vous de cette avant-dernière étape qui s'annonce décisive. Parmi les prétendants à la victoire finale dimanche dans les rues de Stuttgart, le Français Romain Bardet (DSM) -pour sa première course depuis sa sixième place sur le Tour de France- ou encore le Néerlandais Bauke Mollema (Trek Segafredo). Double champion du monde en titre (2020 et 2021) du contre-la-montre, l'Italien Filippo Ganna sera l'homme à battre lors du mini-prologue, alors que plusieurs sprinteurs, dont le récent champion d'Europe de la course en ligne, le Néerlandais Fabio Jakobsen, ont fait le déplacement dans le sud de l'Allemagne.

Le programme du Tour d'Allemagne

Prologue, mercredi 24 août: Weimar-Weimar (2,7 km)

1re étape, jeudi 25 août: Weimar-Meiningen (171 km)

2e étape, vendredi 26 août: Meiningen-Marbourg (199 km)

3e étape, samedi 27 août: Fribourg-Schauinsland (150 km)

4e et dernière étape, dimanche 28 août: Schiltach-Stuttgart (188 km)

