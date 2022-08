Etape et maillot de leader, Yates rafle tout sous la pluie. Le Britannique (INEOS - Grenadiers) a remporté samedi la troisième étape du Tour d'Allemagne entre Fribourg-en-Brisgau et Schauinsland et s'est emparé de la tête du classement général à la veille de l'arrivée. Le coureur de 30 ans a décroché son premier succès de la saison dans l'étape reine de l'épreuve, la seule avec une arrivée au sommet, qui s'est terminée sous une pluie battante dans la Forêt Noire. Yates est également le 17e membre de l'équipe Ineos à s'imposer cette année.

Six hommes échappés comptaient plus de cinq minutes d'avance sur le peloton à 50 km de l'arrivée, puis 3 minutes trente à 22 km du terme. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) s'est ensuite détaché du groupe de tête, suivi à distance par Jakob Gessner (Lotto-Kern), qui a fini par céder. Le Français Romain Bardet (DSM), septième du dernier Tour de France, n'est pas parvenu à intégrer le groupe de vingt coureurs en chasse.

Yates et Antonio Pedrero (Movistar) ont rejoint puis dépassé Vanhoucke à 8 km de l'arrivée, avant que le Britannique ne produise un nouvel effort pour distancer l'Espagnol. Derrière, un autre coureur espagnol, Pello Bilbao (Bahrain) a réussi à sortir du groupe des poursuivants dans les quatre derniers kilomètres et est revenu à une vingtaine de secondes de Yates.

Ce dernier a bénéficié de bonifications de temps accordées à 4,6 km de l'arrivée dans la dernière ascension et compte désormais au général 30 secondes d'avance sur Bilbao et 48 secondes sur le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step), troisième de l'étape, ainsi que sur le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek). Dimanche, la quatrième et dernière étape reliera Schiltach à Stuttgart (186 km) en trois tours de circuit avec un fort dénivelé. Elle permettra de connaître le nom du successeur au palmarès de l'Allemand Nils Politt.

Le classement de la 3e étape :

1. Adam Yates (GBR/INE), les 199 km en 3 h 41:19

2. Pello Bilbao (ESP/BAH) à 19 secondes.

3. Mauri Vansevenant (BEL/QST) à 28.

4. Ruben Guerreiro (POR/EF1) à 28.

5. Georg Zimmermann (GER/INT) à 29.

...

Le classement général après la 3e étape :

1. Adam Yates (GBR/INE), en 12 h 43:39

2. Pello Bilbao (ESP/BAH) à 30 secondes.

3. Mauri Vansevenant (BEL/QST) à 48.

4. Mattias Skjelmose Jensen (DEN/TRE) à 48.

5. Georg Zimmermann (GER/INT) à 49.

