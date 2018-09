Tour d'Espagne : Nairo Quintana n'est pas encore le patron, mais ça ne saurait tarder

La Vuelta n'a pas changé de visage à l'issue de la 13e étape. Elle avance toujours sans se dévoiler vraiment, avec à sa tête un roi intérimaire, Jesus Herrada (Cofidis) dont le règne entamé jeudi soir devrait logiquement prendre fin samedi. Entre les ténors, une explication a bien eu lieu mais les écarts se sont resserrés ce vendredi. Le trio des favoris se tenait en 16 secondes dans la matinée ? Il se tient désormais en 12. Premier dauphin d'Herrada à 1'42'' de l'Espagnol, Simon Yates (Mitchelton-Scott) possède 8 secondes de marge sur Nairo Quintana (Movistar) et 12 sur Alejandro Valverde (Movistar).

Le reste de la meute n'est pas loin. Le premier gros écrémage se fait encore attendre. Entre Yates et Emmanuel Buchmann (10e), il n'y a qu'une grosse minute (1'05''). Et Thibaut Pinot n'est pas complètement largué (16e à 2'35'' de Yates). Tout reste donc encore à faire à neuf jours de l'arrivée. Mais si l'arrivée au sommet de la Camperona, ce vendredi, n'a pas créé de véritables différences, elle a eu le mérite de dégager une tendance. Ou de la confirmer tout du moins.

Désormais devant Valverde au général

Très en jambes à La Covatilla dimanche, mais devancé sur le fil par Miguel Angel Lopez pour la 1re place chez les favoris, Quintana a de nouveau impressionné ce vendredi. Cette fois, il a battu tout le monde, même si l'on ignore si Lopez n'avait pas eu les jambes pour l'accompagner sans un problème mécanique. Seul Yates a pu le suivre dans les deux derniers kilomètres, là où la pente était la plus abjecte (jusqu'à 24%). Le Britannique a fini par céder à son tour, dans les tous derniers mètres, pour concéder quatre secondes au Colombien.

Fait symbolique (ou pas), Valverde, l'autre leader de la Movistar, a lui cédé 17 secondes et se retrouve désormais derrière son coéquipier au général, une première depuis le départ de la Vuelta. Pas de quoi mettre tous les œufs dans le sac de Quintana. Mais cela dit bien sur lequel des deux chevaux miser d'ici Madrid.

Alejandro Valverde y Nairo Quintana, Movistar TeamGetty Images

Il compte sur les Lacs de Covadonga pour faire la différence...

Pour "Nairoman", la mission a été remplie ce vendredi soir. "Je suis heureux du résultat, s'est-il exprimé après l'arrivée, sur le site de la Movistar. C'était probablement le premier jour de la vraie montagne, et chaque seconde que nous prenons est bonne à prendre. L'important était d'essayer de commencer à prendre du temps par rapport aux concurrents. Et cela a été réalisé."

Quintana savait bien que la montée était trop courte pour créer des écarts plus importants. D'ailleurs, il la trouvait trop courte pour qu'elle lui sied réellement, ce qui donne à son bilan une teneur plus positive encore : "Il y avait sûrement des coureurs à qui la montée correspondait mieux (Yates sans doute ?). Mais les choses se sont bien passées. Nous attendons que les cols soient un peu plus longs pour savoir où nous en sommes. Et faire éventuelles de plus grandes différences. J'espère que les sensations continueront d'être bonnes."

...Mais pourrait bien se retrouver en rouge dès samedi

Quintana n'est pas encore le patron de cette Vuelta. Mais il a tout pour le devenir rapidement. Deux nouvelles étapes de montagne, plus difficiles encore, se profilent. Avant la montée des Lacs de Covadonga dimanche - l'arrivée dont il attend le plus pour frapper un grand coup, avec ses 12 km à 7,2% et un passage à 20% - le Colombien pourrait bien prendre le pouvoir dès samedi, au sommet de la terrifiante montée des Praeres (4km à 12,5%).

"Je ne connais pas cette ascension, avoue Quintana. Mais il est clair que ce sera une journée difficile avec les cols à franchir auparavant (quatre, dont deux en 1re catégorie). Herrada ? Je pense que ce sera très juste pour lui samedi. Il a perdu du temps aujourd'hui et il va probablement en céder plus demain. Mais on verra s'il nous surprend." Il ne faudra en tout cas pas être surpris de voir Quintana en rouge dès samedi. Pour enfiler officiellement le costume de favori deux ans après sa première et unique victoire sur la Vuelta, le deuxième Grand Tour à son palmarès après le Giro 2014.