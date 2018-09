Pour quelques mètres, Jelle Wallays s'impose sur la 18e étape au nez et à la barbe des sprinteurs

On pensait vivre l'une des rares journées banales sur cette Vuelta 2018 mais un trio, puis un duo, avait décidé d'animer la course jusqu'au bout. A 100 kilomètres de l'arrivée, Jelle Wallays (Lotto-Soudal), Sven Eryk Byström (UAE Team Emirates) et Jetse Bol (Burgos-BH) ne comptaient que 2'30'' sur un peloton qui ne se méfiait pas.

Il aurait dû puisque des routes sinueuses et un vent de dos ont permis à Wallays et Byström de résister jusqu'au bout malgré le retour de Sagan dans leurs roues, le premier réglant le second dans un sprint haletant. Pour Jelle Wallays, c'est le jour de gloire puisqu'il remporte sa première étape sur un grand tour et offre à son équipe son premier succès sur cette édition 2018 de la Vuelta.

Coincée entre une explication terrible au Balcon de Bizkaia et une arrivée à plus de 2 000 mètres d'altitude vendredi, cette 18e étape du Tour d'Espagne ressemblait à une étape de transition disputée au petit trot. Il n'en a rien été, la faute à un trio de tête costaud et un vent de dos bien utile.

2'30'' d'avance à 100 kilomètres de l'arrivée

Partis en tout début d'étape, Jelle Wallays, Sven Eryk Byström et Jetse Bol auraient pu être nommés "courageux du jour". Le peloton ne voulait pas prendre de risque avec ce trio sans victoire au compteur en grand tour en ne leur laissant que trois minutes d'avance au maximum à plus de cent kilomètres du but. Il n'avait pas pris en compte un final favorable à un petit groupe et à des échappés malins qui en ont gardé beaucoup sous la pédale pour résister dans les vingt derniers kilomètres.

Fatigués après des étapes de montagne éreintantes, les équipiers des sprinteurs n'étaient plus aussi efficaces qu'en début de Vuelta. A vingt kilomètres de Lleida, l'écart tombait à environ 1'40'' puis 53 secondes à dix kilomètres. A l'avant, Jetse Bol (Burgos-BH) commettait une erreur fatale de trajectoire et perdait les roues de ses compagnons qui ne l'attendaient évidemment pas.

Sagan trop juste

Fort, le duo ne s'est jamais regardé même si l'expérimenté Wallays (29 ans), ancien vainqueur d'A Travers les Flandres et de Paris-Tours, se plaçait habilement dans la roue de son adversaire dans le dernier kilomètre. Derrière, Sagan tentait bien de lancer son sprint de très loin, à 400 mètres de l'arrivée, mais le champion du monde venait mourir dans la roue de l'autre battu du jour, Sven Eryk Byström. Devant, c'est bien Jelle Wallays qui levait les bras et qui créait l'énorme surprise du jour.

Au général, pas de changement. Simon Yates est toujours en tête et va désormais devoir défendre son avance vendredi et samedi lors des deux dernières étapes de montagne avant l'arrivée à Madrid dimanche.