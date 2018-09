Tour d'Espagne : Oscar Rodriguez remporte la 13e étape, Jesus Herrada conserve le maillot rouge

Un vainqueur surprise et un maillot rouge conservé, les Espagnols ont été à la fête ce vendredi à La Camperona. Présent dans l'échappée du jour, Oscar Rodriguez (Euskadi Basque Country-Murias) s'est révélé au grand jour en s'imposant au sommet de la terrible ascension de la cordillère cantabrique, à 1600m d'altitude. L'Espagnol de 23 ans, qui dispute son premier Grand Tour et n'avait jamais gagné chez les pros, a fait la nique dans le dernier kilomètre à Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et Dylan Teuns (BMC). Une vraie sensation.

Jesus Herrada (Cofidis) a lui tenu bon. Au lendemain de sa prise de pouvoir, l'Espagnol a conservé son maillot rouge en déboursant moins de deux minutes à ses rivaux. Il conserve 1'42'' d'avance sur Simon Yates (Mitchelton-Scott), 1'50'' sur Nairo Quintana (Movistar) et 1'54'' sur Alejandro Valverde (Movistar). Un trio qui se tient toujours dans un mouchoir de poche (12 secondes) à une grosse semaine de l'arrivée à Madrid.

Il est rare de voir les échappés sortir vainqueurs d'un long bras de fer face au peloton. Mais cela a été le cas ce vendredi. Constitué dans la première ascension du jour (Alto de la Madera, 3e catégorie), après une quinzaine de kilomètres, un groupe de 32 coureurs a vite pris ses distances. L'équipe Cofidis s'est d'abord retrouvée seule pour assurer la poursuite, inquiète de voir à l'avant Ben King, alors 20e du général à 7'04'' de Herrada. L'écart a grandi rapidement. Et dans des proportions importantes : 9'30'' à 90 kilomètres de l'arrivée.

Astana et Movistar ont réagi trop tard

Désireuses de ne pas laisser filer la victoire d'étape, les formations Astana et Movistar ont alors accéléré dans le Puerto de Tarna (1re catégorie), dernière ascension avant la montée finale de la Camperona. Au sommet, à 70 kilomètres de l'arrivée, l'écart est descendu à six minutes.

Une chute impliquant notamment Laurens De Plus (Quick-Step Floors) a perturbé la progression de l'échappée. Mais cette dernière a fait preuve d'une entente remarquable, tout au long de la journée, pour aller au bout de sa mission. Ce qui n'est pas un mince exploit vu la taille considérable de ce groupe, fort encore de 29 unités dans le final. Au pied de l'Alto de la Camperona, à 8 kilomètres de l'arrivée, elle comptait encore 3'40'' d'avance. Suffisant pour s'assurer la victoire. Zakarin a lancé les hostilités à 4 kilomètres du but, mais c'est Majka qui a fait la première différence un kilomètre plus loin, lorsque la pente est devenue terrible (plus de 12% sur les trois derniers kilomètres, passage jusqu'à 24%).

Teuns est vite revenu dans son sillage. Et alors que la victoire semblait ne plus pouvoir échapper à ce duo, un troisième larron, inconnu au bataillon, a surgi de l'arrière pour déposer les deux malheureux, juste avant la flamme rouge. Oscar Rodriguez n'a ensuite pas craqué pour s'imposer avec 19'' d'avance sur Majka, 30'' sur Teuns et 38'' sur Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal), un Belge de 21 ans, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoirs l'an dernier. À son actif, Rodriguez ne comptait lui qu'une 20e place sur le modeste Tour du Portugal, décrochée le mois dernier. C'est peu dire que sa victoire n'était pas attendue aujourd'hui.

Herrada a perdu la moitié de son avance

Dans le peloton, Yates et Quintana ont été les plus costauds. Le duo s'est détaché du groupe des leaders dans les derniers hectomètres. Le Colombien, qui s'est classé 21e de l'étape à 2'32'' du vainqueur du jour, a finalement pris 4'' au Britannique, 17'' à Valverde et Thibaut Pinot et 20'' sur Miguel Angel Lopez, victime d'un incident mécanique dans les deux kilomètres. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) a plutôt bien limité la casse en ne concédant que 40'' sur Quintana. Il reste le premier Français au général (8e à 2'40'') devant Pinot (16e à 4'13'').

Classé 44e de l'étape à 1'46'' de Quintana, Jesus Herrada a grimacé tout au long de la journée après son épopée de la veille. Mais il n'a lâché prise qu'à trois kilomètres du but. Il connaîtra sa 2e journée en rouge samedi, où cinq ascensions seront au programme entre Cistierna et la terrible arrivée au sommet de Nava (4km à 12,5%). Encore un sacré chantier en perspective. Qui signera sans doute la fin du rêve pour l'Espagnol.