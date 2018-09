Tour d'Espagne : Rassuré, Pinot donne rendez-vous aux Lacs de Covadonga

Vendredi dernier, nous avions titré un article sur Thibaut Pinot, "La faute bête", après la perte d'une minute et quarante secondes dans un coup de bordure. Jour après jour, au vu des performances du grimpeur français, cette faute apparaît de plus en plus dommageable. En arrivant sur la Vuelta, Pinot répétait qu'il ne visait pas forcément une place au général, qu'il attendait de voir dans quelle forme il était. Ces deux derniers jours ont montré qu'il tenait une condition qui aurait pu lui permettre d'être à la lutte pour le podium.

Pinot monte en puissance

"Je suis content, je monte en pression, c'est ce que j'avais prévu et ça c'est plutôt bien", a expliqué Pinot à l'arrivée de la 14e étape du Tour d'Espagne. Une étape qu'il a terminée à cinq secondes seulement de Simon Yates mais surtout devant Nairo Quintana. "C'est une bonne chose de faire quatrième mais on espère toujours faire mieux. Je suis tombé sur plus fort, j'ai manqué de punch sur la fin pour essayer de suivre", a regretté le Français.

Vidéo - Malin, Yates a attendu son heure pour faire la différence : L'arrivée de la 14e étape 04:07

Ce qui est extrêmement rassurant en revanche est de voir Pinot tenir la dragée haute à des coureurs comme Yates ou Valverde sur une montée comme celle de Les Praeres. Courte (4 kilomètres), très pentue (de 12 à 17%), elle ne correspondait pas vraiment au profil de pur grimpeur du leader de la Groupama-FDJ. Ce n'était d'ailleurs pas étonnant de le voir à la limite de la rupture quand Quintana et Lopez ont attaqué. Ça l'était un peu plus de le voir accélérer au pied en compagnie de Rudy Molard. Mais comme vendredi, Pinot a finalement parfaitement géré sa montée pour terminer au contact des meilleurs.

Plus à l'aise dimanche ?

"Demain c'est un col qui me conviendra beaucoup mieux, il est beaucoup plus long", pense Pinot. Effectivement, les 11,7 kilomètres à 7,2% de moyenne des Lacs de Covadonga devraient lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel. D'autant plus que contrairement à ce qui pouvait se faire dans le passé, la montée finale sera cette fois précédée de plusieurs cols, dont le Mirador del Fito (7,1 km à 7,7%) à grimper à deux reprises. "L'étape comporte pas mal de relief et plus de 4 000 mètres de dénivelé, rappelle Pinot. Ce sera une étape qui va me convenir donc j'espère bien finir la semaine pour repartir sur la dernière semaine avec la confiance à bloc."

Que peut espérer Pinot dans cette Vuelta ? Avec le retard accumulé et la forme que ce trio présente, Yates (2'46'' sur Pinot), Quintana (2'21'') et Lopez (1'59'') semblent intouchables. Reste que le top 5 est encore envisageable et qu'une victoire d'étape serait une belle cerise sur le gâteau.