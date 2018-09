Tour d'Espagne : Thibaut Pinot s'adjuge la 15e étape, statu quo au général

Après l'Alpe d'Huez sur le Tour de France et une victoire sur le Giro, Thibaut Pinot devait s'offrir une étape sur la Vuelta, il l'a fait au sommet des mythiques Lacs de Covadonga, là où Laurent Jalabert avait triomphé par deux fois dans les années 90. Flairant le bon coup et le marquage entre Yates et Quintana mais aussi Lopez, le Français n'a placé qu'une attaque mais quelle attaque. A six kilomètres du sommet, il s'est dressé sur les pédales et n'a plus jamais été revu malgré de nombreuses attaques derrière. Il remporte finalement cette 15e étape avec 28 secondes d'avance sur Miguel Angel Lopez, 30 sur Simon Yates, 32 sur Valverde et 34 sur Quintana.

Au général, Pinot fait aussi la bonne affaire en remontant à la 7e place alors que Simon Yates n'a lâché que quatre secondes à Lopez (2+2 de bonifs) et en reprend six à Valverde et huit à Quintana.

Lopez incisif, Quintana discret

Comme samedi à Les Praeres, Simon Yates, Nairo Quintana et Miguel Angel Lopez finissent dans un mouchoir de poche. Pourtant, le Britannique, porteur du maillot rouge, et Lopez ont tenté leur chance à de multiples reprises, au contraire de Nairo Quintana, qui a bizarrement semblé sur la défensive et qui a aussi profité d'un gros travail de Valverde.

En attaquant à plus de sept kilomètres de l'arrivée, Miguel Angel Lopez a précocement lancé les hostilités mais la Movistar était encore trop solide (Quintana Valverde, Caparaz) pour que cela ne lui soit fatal. La deuxième attaque de la montée a été la bonne puisqu'elle était l'apanage de Thibaut Pinot, suffisamment loin au général (2'46'') pour partir sans alerter les favoris. Avec un écart rapide, le Français était hors de portée et ce malgré les quatre accélérations de Simon Yates, incapable néanmoins de lâcher ses adversaires.

Le grand chelem pour Pinot

Miguel Angel Lopez pensait lui avoir bien joué le coup en attaquant dans une légère descente à deux kilomètres du sommet. Après avoir compté plus de dix secondes d'avance, "Superman" a vu, un Yates passablement énervé par l'attitude de Quintana qui refusait de travailler avec lui, revenir sur ses talons dans les derniers hectomètres. Une belle attaque donc mais un gain dérisoire. Nairo Quintana, lui, vainqueur aux Lacs de Covadonga en 2016, n'a pas placé une seule accélération...

Pour Pinot, la journée est parfaite. Non seulement, il a trouvé ce qu'il venait chercher, a minima, sur la Vuelta, mais il s'est aussi replacé au général (de 11e à 7e à 2'10'' de Yates). Enfin, il devient le 18e coureur en activité et le 96e dans l'histoire, à remporter une étape sur les trois Grands Tours après ses succès à l'Alpe d'Huez sur le Tour 2015 et à Asiago sur le Giro 2017.

Au général, Yates compte désormais 26 secondes d'avance sur Valverde, toujours là, 33 sur Quintana et 43 sur Lopez. Derrière, une bagarre devrait s'engager pour le top 5 entre Kruijswijk (1'29''), Mas (1'55''), Pinot (2'10'') et Urann (2'27''). Tony Gallopin est lui sorti du top 10, il est désormais 11e à 4'19''.