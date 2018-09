Tour d'Espagne - Yates, un sacre en six moments clés

13 août : Le changement de programme d'Adam

Objectif déclaré depuis longtemps de Simon, la Vuelta n'était pas censé être au programme d'Adam Yates. C'était, comme au Giro, Esteban Chaves qui devait venir l'épauler sur les routes espagnoles. Mais le Colombien a dû déclarer forfait et les deux frères ont finalement fait équipe. Un duo qui aura fait des merveilles en troisième semaine, Adam étant bien souvent le seul coureur aux côtés de Simon (Gallina et Balcon de Bizkaia notamment). Avec une équipe pour le reste assez faible en montagne (seul Haig a surnagé), la présence d'Adam s'est révelée indispensable à Simon. Alors qu'il était isolé sur les routes d'Andorre, qui sait si le scénario de mai ne se serait pas reproduit…

Simon Yates of Great Britain and Team Mitchelton-Scott Red Leaders Jersey / Adam Yates of Great Britain and Team Mitchelton-ScottGetty Images

4e étape : Savoir profiter du marquage de ses adversaires

Après trois étapes, beaucoup de favoris sont mieux placés que lui, à l'image de Valverde (2e), Keldermann (3e) ou encore Quintana (9e). Légèrement piégé vers Caminito del Rey (2e étape), Simon Yates se sert de la première arrivée étape de montagne pour se replacer, sans faire de bruit. Dans la montée de la Sierra de la Alfaguara, le Britannique profite du marquage entre les autres favoris pour sortir à moins de 5 kilomètres de l'arrivée. Un gain de 25 secondes qui pouvait alors paraître négligeable. Ce sera son avance à trois jours de l'arrivée...

9e étape : Prendre le maillot sans dominer son sujet

Au moment d'arriver pour la première fois en haute montagne, Simon Yates avait un peu reculé dans la hiérarchie, devancé toujours par Buchmann mais désormais par Valverde (vainqueur d'une étape) aussi. Et, dans la montée de Covatilla, Simon Yates est encore bien loin d'impressionner. Le Britannique ne parvient pas à suivre les Lopez, Quintana, Keldermann ou Uran. Pourtant, c'est bien lui qui se pare du maillot rouge de leader, profitant de la défaillance de Valverde, pour une seconde. Une performance qui lui permet d'être en parfaite position de deuxième semaine mais sans avoir pour autant à assumer, laissant même le maillot rouge à Jesus Herrada. Pour éviter le répéter les erreurs du Giro.

14e étape : La victoire d'étape symbolique

Au lendemain de la Camperona où il avait été le plus fort, Quintana décide de remettre le feu dans l'ascension de Las Paeres et ses pourcentages terribles. A six reprises, le Colombien tente de décrocher les favoris de ses roues. En vain. Beaucoup plus sage, calé dans en fin de groupe et semblant même par moments à la rupture, Simon Yates est en retrait les trois-quarts de la montée. Mais, lorsqu'il sort à 1km de l'arrivée, personne ne peut le reprendre. Même si les écarts se compteront en secondes, le Britannique en profite pour reprendre un maillot rouge qu'il ne lâchera plus au terme d'une performance qui résume parfaitement sa Vuelta : discrétion puis affirmation.

16e étape : Le chrono, symbole de ses jambes de feu

Post-journée de repos, le contre-la-montre de Torrelavega apparaît sur le papier comme la principale difficulté pour Simon Yates dans la course à la victoire finale. Avec 26'' d'avance sur Valverde, on imagine mal le Britannique perdre moins de trente secondes. C'était oublier ses jambes de feu. Non seulement il concèdera moins d'une demi-minute à l'Espagnol mais il ne perdra même rien du tout ! Impressionnant, notamment dans la seconde partie du tracé, Simon Yates en profitera même pour reprendre 7'' à Valverde. Et, sans le savoir, tuer définitivement le suspens.

19e étape : Le retour du Simon italien, pour faire le break

Ultra offensif sur le Giro, Simon Yates s'était jusqu'alors montré très économe de ses efforts, gérant avant tout et grapillant seconde après seconde, dans les ultimes kilomètres. Et, à trois jours de l'arrivée, le Britannique est toujours leader mais sa marge n'est que de 25'' sur un étonnant Valverde. A la veille de la grande étape de montagne de cette Vuelta, il décide alors d'attaquer vraiment pour la première fois de l'épreuve, en sortant à 10km du sommet de la Rabassa, sur des routes qu'il connait par cœur. Une offensive qui aura fait céder tous ses adversaires, tous repoussés à plus de 1'30''. Son premier sacre en Grand Tour est scellé.