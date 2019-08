Malheureux sur les routes du Tour de France avec une chute dès la première étape puis une seconde qui l'a poussé à l'abandon lors du 16e acte autour de Nîmes le 23 juillet dernier, Jakob Fuglsang prendra-t-il sa revanche sur les routes espagnoles ? Alors qu'il était l'un des favoris de la Grande Boucle après sa victoire dans la Dauphiné, le coureur danois pourrait bien en avoir l'occasion du 24 août au 15 septembre puisqu'il a été retenu par son équipe pour disputer le Tour d'Espagne 2019.

Fuglsang, dont le meilleur résultat sur le Tour d'Espagne est une 11e place en 2011, sera la tête d'affiche de la formation kazakhe - dévoilée ce lundi - au côté de l'Espagnol Miguel Angel Lopez, non aligné sur le Tour. A 25 ans, ce dernier, vainqueur du Tour de Catalogne cette année et meilleur jeune du Tour d'Italie (7e du général), aura également de grandes ambitions lui qui s'est classé 3e de la Vuelta l'an dernier derrière Simon Yates (vainqueur) et Enric Mas.

Des rois de la montagne en soutien

Entre Torrevieja et Madrid, Lopez et Fuglsang pourront compter sur le soutien des frères Izagirre, Ion et Gorka, des Italiens Dario Cataldo, vainqueur d'étape en 2012, et Manuele Boaro ainsi que de deux autres coureurs ibères, Luis Leon Sanchez, meilleur grimpeur de l'édition 2014, et Omar Fraile, deux fois lauréat du classement de la montagne, en 2015 et 2016.