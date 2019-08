Et de six pour Danel Navarro. Le grimpeur espagnol, leader de la formation Katusha-Alpecin lors du prochain Tour d'Espagne, disputera sa sixième Vuelta. En 2014, il avait notamment remporté la 13e étape et terminé 10e. À ses côtés, il pourra compter sur des coureurs comme Ruben Guerreiro, ancien champion du Portugal, ou encore Viacheslav Kuznetsov, Pavel Kochetkov et Willie Smit. Les jeunes Steff Cras et Matteo Fabbro seront également de la partie.