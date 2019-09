Jour de fête au Pays Basque. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a créé une immense surprise en remportant à domicile la 11e étape de la Vuelta, ce mercredi à Urdax. Présent dans une échappée de 14 coureurs qui a vite su qu'elle irait au bout, l'Espagnol a tiré profit d'un final très décousu pour aller chercher la première victoire de sa carrière, en solitaire. Son compatriote Jonathan Lastra (Caja-Rural) et l'Américain Lawson Craddock (EF Education First) complètent le podium du jour, avec six secondes de retard. Première journée en rouge très tranquille pour Primoz Roglic, qui conserve sa tunique.

Au lendemain de sa prise de pouvoir lors du chrono de Pau, le Slovène n'a pas subi la moindre attaque malgré deux petits cols placés dans le final de l'étape. Le leader de Jumbo-Visma a terminé dans le peloton, à 18 minutes du vainqueur du jour. Il conserve 1'52'' d'avance sur Alejandro Valverde au général.

Iturria a attendu son heure

Iturria n'était clairement pas le favori au sein du groupe de tête, où figuraient notamment Rémi Cavagna et Benjamin Thomas, auteurs la veille d'un joli contre-la-montre (3e et 16e). D'ailleurs, à chaque fois que l'échappée s'est disloquée, l'Espagnol n'a cessé d'être relégué dans le dernier groupe, celui des piégés. C'était le cas dans le col d'Ispéguy (2e catégorie), à soixante kilomètres de l'arrivée, lorsque deux autres Basques, Gorka Izagirre (Astana) et Alex Aranburu (Caja Rural), se sont provisoirement envolés. Un peu plus loin, dans le col d'Otxondo, ils étaient sept costauds en tête de course, dont François Bidard (AG2R La Mondiale). Et Iturria n'était pas là, encore une fois.

Un solo victorieux de 25 kilomètres

Pour dire vrai, on n'a pas vu Iturria jusqu'à l'issue de la dernière descente, à 26 kilomètres de l'arrivée, lorsque l'échappée s'est quasiment reconstituée (12 hommes contre 14 au départ). Celui qui dispute sa deuxième Vuelta a alors profité d'un moment de flottement pour s'envoler. Son audace a payé. L'écart est monté à 50''. Et le Basque n'a plus jamais été revu malgré le retour menaçant de Damien Howson (Mitchelton-Scott) et Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension-Data), qui venaient de sortir en costauds d'un groupe de contre. Le duo australo-érythréen est revenu à quatre secondes sous la flamme rouge. Mais la mauvaise entente des deux hommes, combinée à un dernier kilomètre en faux-plat descendant, a finalement permis à Iturria de tenir bon. À 27 ans, il n'avait encore jamais signé le moindre podium chez les pros. Le voilà sans transition sur la plus haute marche sur un grand tour. Et sur la plus belle des scènes pour un Basque.

Vidéo - Iturria n'avait que 4'' d'avance sous la flamme rouge, mais il a tenu bon : son finish victorieux 02:52

La chance sourit aux "petits" sur cette Vuelta. Il s'agit déjà de la troisième victoire d'une équipe évoluant en continentale pro, après celles d'Angel Madrazo (Burgos-BH), encore à l'avant ce mercredi, et de Jesus Herrada (Cofidis). Jeudi, il y aura encore matière à créer la surprise sur le parcours vallonné menant à Bilbao.