Cyclisme

Le profil de la 2e étape : l'alto de San Miguel de Aralar va faire mal

TOUR D'ESPAGNE - La montagne, encore. Le col de San Miguel de Aralar, classé en 1re catégorie, devrait permettre d'opérer une sélection sensible en tête du classement général. Une vraie montée difficile, longue de 9,4 kilomètres à 7,9% de moyenne et un final à plus de 10%. De quoi promettre une vraie grande bagarre, déjà.

