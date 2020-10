Cyclisme

Le profil de la 6e étape : Aubisque - Tourmalet, tandem majestueux et infernal

TOUR D'ESPAGNE - La première très grande étape de montagne et le morceau de bravoure pyrénéen avec l'arrivée au col du Tourmalet, si la météo le permet. L'étape est très courte (136 km) mais royale avec, avant le Tourmalet, le Portalet et surtout l'Aubisque. A la veille de la première journée de repos, un rendez-vous déterminant et peut-être un grand tournant dans cette édition 2020.

