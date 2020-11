Cyclisme

Madiot : "Il faut repenser notre système de formation des cyclistes français"

VUELTA - Invité des Rois de la Pédale, Marc Madiot a fait passer un message aux jeunes Français qui souhaiteraient devenir coureurs professionnels : n'hésitez pas à sauter le pas ! Le directeur de la Conti-Groupama-FDJ ne souhaite qu'une chose : que la formation des jeunes évolue et commence le plus tôt possible pour rester compétitif au niveau international.

00:04:47, 188 vues, 08/11/2020 à 15:15