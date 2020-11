Cyclisme

Stakhanoviste sans contrat pour 2021 : pourquoi Valgren a tant couru depuis la reprise

Depuis le 1er août, Michael VALGREN enchaîne les courses: World Tour, Classiques, Tour de France et Vuelta... Ce stakhanoviste de la route n'a pas vu sa famille ou ses amis depuis plus d'un an. Encore en recherche d'un contrat pour l'an prochain, il surmonte sa fatigue pour se montrer sur la Vuelta avant de retrouver son Danemark natal. (narration Pierre Moret)

00:01:57, 2 vues, il y a 6 minutes