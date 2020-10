L'UCI et l'organisation de la Vuelta ont annoncé la nouvelle ce lundi, à la veille du départ du Tour d'Espagne. Deux membres de l'encadrement des équipes Bahrain-McLaren et Sunweb ont été testés positifs au Covid-19. "Deux membres de staffs été confiés aux médecins de leurs équipes respectives qui ont coordonné les mesures d'isolement et pris les mesures adéquates concernant les cas contact, en accord avec l'Organisation mondiale de la santé", a annoncé l'UCI dans un communiqué diffusé lundi.