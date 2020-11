"Au total, l'ensemble des 681 tests effectués (528 correspondant aux équipes et le reste aux personnes de l'organisation appartenant au niveau 2 de la bulle course), ont été négatifs au Covid-19", a précisé la Vuelta dans un communiqué. Des précédents tests avaient déjà été effectués ces derniers jours : une première fois dans la "bulle course" à Irun (Pays Basque), deux jours avant le départ, puis juste avant le départ officiel de la course le 20 octobre, et une troisième fois lors du premier jour de repos, le 26 octobre. Aucun cas positif n'avait été détecté chez les coureurs à part deux membres de l'encadrement des équipes Bahrain-McLaren et Sunweb.