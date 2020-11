Tour d'Espagne

Primoz Roglic doit aimer se faire peur. Plus une course ne se passe avec le Slovène, habitué à jouer les premiers rôles (il n'a plus terminé hors du Top 5 d'une course à étapes depuis… Tirreno-Adriatico 2018) sans que le dénouement ne soit incertain proche de l'arrivée. C'était vrai à la veille de celle du Tour de France, avec le résultat que l'on connaît. Cela l'est encore sur cette Vuelta 2019. Le robotique Roglic aborde l'étape de la Covatilla, juge de paix de cette troisième semaine, avec 45 secondes d'avance sur Richard Carapaz et 53 sur Hugh Carthy.