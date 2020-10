Cyclisme

Tour d'Espagne - Martin et Roglic frustrés, Wellens enchanté : le résumé de la 5e étape

TOUR D'ESPAGNE - Guillaume Martin, comme Primoz Roglic ont achevé la cinquème étape de la Vuelta frustrés. Le premier parce que Tim Wellens, plus fort que lui, a décroché la victoire, le second parce que les quelques secondes glanées lui ont été enlevées. Le résumé de la cinquème étape entre Huesca et Sabiñanigo.

