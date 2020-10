Le "bulle course" du Tour d'Espagne semble parfaitement hermétique. C'est la conclusion qui ressort des 684 tests effectués lundi à l'occasion de la première journée de repos. Aucun coureur, ni encadrant n'a été testé positif et tout le monde va pouvoir repartir pour la deuxième semaine selon un communiqué des organisateurs et de l'Union cycliste internationale (UCI).