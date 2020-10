Cyclisme

VIDEO - Le profil de la 9e étape : Les bordures, seuls ennemis des sprinteurs

VIDEO - La 9e étape du Tour d'Espagne ralliant Castrillo del Val et Aguilar de Campoo (157,7 km) est clairement favorable aux sprinteurs avec un terrain tout plat et exempt de toute difficulté. A moins que le vent ne s'en mêle et provoque des bordures.

