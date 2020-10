Cyclisme

VIDEO - Vuelta - Carapaz savoure une journée tranquille : "Je pensais que ce serait plus nerveux"

TOUR D'ESPAGNE - Richard Carapaz (Ineos) n'a pas pris le moindre risque et se plaçant à l'avant du peloton dans un final qu'il imaginait plus nerveux jeudi, lors de la 9e étape. L'Equatorien, leader du classement général, a ainsi pu profiter d'une journée plus tranquille que prévue. Il ne s'en plaint pas.

00:00:33, 9 vues, il y a 7 minutes