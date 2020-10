Cyclisme

VIDEO - Vuelta - Le débat des RP : La Movistar a-t-elle les clefs de la course ?

TOUR D'ESPAGNE - Le Movistar se détache comme l'équipe la plus performante du moment sur les routes de la Vuelta. Détient-elle les clefs de la course pour autant ? David Moncoutié et Jacky Durand livrent leur point de vue dans le débat des Rois de la Pédale.

