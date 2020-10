Cyclisme

VIDEO - Vuelta - Lorenzo Manzin est "prêt à partir au combat"

TOUR D'ESPAGNE - Lorenzo Manzin n'a pas pu s'exprimer sur le sprint de la 4e étape. Le sprinter de la Total Direct Energie espère briller davantage jeudi, sur un tracé qu'il a détaillé. Et malgré l'intensité de cette Vuelta, il se sent en forme et prêt à lutter avec les meilleurs.

00:02:25, 13 vues, il y a une heure