Vuelta -Beaucoup de bagarres à l'avant, Woods en vainqueur, Valverde en vaincu : Le résumé de la 7e

TOUR D'ESPAGNE 2020 - Le Canadien Michael Woods (EF Pro Cycling) a remporté mardi la 7e étape de la Vuelta devant Omar Fraile et Alejandro Valverde. Nans Peters et Guillaume Martin ont terminé à la 4e et 5e place.

