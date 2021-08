Cyclisme

Antoine Berlin : "Roglic court avec l'insouciance d'un cadet, c'est ce qui me plait chez lui"

TOUR D'ESPAGNE 2021 - Quand on demande à Antoine Berlin, coureur professionnel sur le tard, quels sont ses coureurs préférés, sa réponse est sans équivoque : Primoz Roglic et Mickaël Matthews. Pour leur côté atypique et leur insouciance sur un vélo. Il nous raconte cela dans Bistrot Vélo, émission à retrouver en podcast sur toutes les plate-formes et à visionner également sur Facebook.

00:03:24, il y a une heure