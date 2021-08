Cyclisme

Arnaud Démare, avant la 16e étape du Tour d'Espagne : "Tout le monde a peur de ce qui nous attend..."

VUELTA - Il est l'un des favoris du jour entre Laredo et Santa Cruz de Bezana. Présent au micro d'Eurosport, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s'est pourtant montré relativement prudent avant l'étape du jour. Avec un parcours sinueux et incertain, le sprinteur estime que tout est possible dans ce seizième acte du Tour d'Espagne.

00:01:25, il y a 18 minutes