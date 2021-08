Cyclisme

La Vuelta 2021 - 2e étape : Florian Sénéchal (Deceuninck) : "Jakobsen dégage une force incroyable, je n'ai jamais vu ça"

LA VUELTA 2021 - Outsider à la victoire finale sur la 2e étape, Fabio Jakobsen (Deceuninck) a été encensé par son partenaire et poisson-pilote Florian Sénéchal avant le début de la course. Le Français a loué la capacité physique énorme de son coéquipier, et sa résilience après son énorme chute.

00:01:50, il y a une heure