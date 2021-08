Cyclisme

La Vuelta 2021 - 9e étape - Romain Bardet : "Prendre l'échappée est ma meilleure chance de gagner"

VUELTA 2021 - Le peloton s'attaque dimanche à la 9e étape de la Vuelta, avec trois ascensions répertoriées et l'Alto de Velefique au programme. Classé hors catégorie, ce col de 13km est l'un des plus gros morceaux à gravir au cours des trois semaines de course. Pour Romain Bardet, la bataille pour prendre l'échappée sera donc cruciale.

00:01:17, il y a une heure