Cyclisme

La Vuelta 2021 : Guillaume Martin (Cofidis) : "C'est le premier terrain qui me convient sur cette Vuelta"

LA VUELTA 2021 - Guillaume Martin se sent enfin sur un terrain de jeu qui l'inspire, ce vendredi au départ de la 7e étape à Gandia. Distancé en raison, notamment, d'une chute, le grimpeur français de la Cofidis vise maintenant un bouquet, et non plus un bon classement général. Il pourrait bien passer à l'attaque dès cette 7e étape montagneuse.

00:02:22, il y a une heure