Sur cette Vuelta, deux sprinteurs sortent du lot, avec deux bouquets chacun : Jasper Philipsen et Fabio Jakobsen. Il n’en reste plus qu’un en course. Philipsen ne se présente en effet pas au départ de la 11e étape du 76e Tour d’Espagne, mercredi à Antequera. Sa formation, Alpecin-Fenix, l’a annoncé en ces termes vers midi : "Jasper Philipsen doit malheureusement quitter la Vuelta aujourd’hui (mercredi), en raison de symptômes de fièvre légère (…) afin de ne pas compromettre le reste de sa saison."

Philipsen était dans la course au maillot vert (2e du classement par points, à 16 unités de Jakobsen). Les prochaines courses à son programme sont le Grand Prix de Francfort (19 septembre) et Paris-Tours (10 octobre).

Plus que deux occasions pour les sprinteurs

Autre forfait, à l’aube de ce 11e jour de course : le sprinteur-puncheur Alex Aranburu (Astana - Premier Tech) ne repart pas, après avoir chuté la veille. Son équipe explique cela par "quatre points de suture à un genou, parmi d’autres blessures."

Seulement deux des onze étapes qu’il reste à disputer sur ce Tour d’Espagne semblent "promises" aux bolides du peloton : la treizième et la vingt-et-unième. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) espère probablement triompher lors de l’une d’elles, a minima. Le sprinteur français de 29 ans n’a pas fait mieux que 2e depuis le début de ce Grand Tour.

