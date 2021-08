Cyclisme

La Vuelta 2021 : Romain Bardet, 6e de la 7e étape : "C'est incroyable ce qu'il a fait" estime Jacky Durand dans les RP

LA VUELTA 2021 - Une douleur à un genou due à une chute et de gros doutes sur sa capacité à peser sur la course. Voilà le topo peu reluisant que l'on pouvait effectuer concernant Romain Bardet, vendredi à Gandia au départ de la 7e étape. A l'arrivée à Balcon de Alicante, la donne a changé. Bardet a terminé 6e d'une course gagnée par son coéquipier Michael Storer, bluffant nos Rois de la Pédale.

00:02:43, il y a une heure