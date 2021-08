Cyclisme

Vuelta 2021 - Nouvelle chute de Roglic et nouveau succès de Cort Nielsen: le résumé de la 12e étape

TOUR D'ESPAGNE 2021 - Cette Vuelta réserve encore pas mal de surprises. Ce jeudi à Cordoue, Magnus Cort Nielsen a encore maté du monde au sprint, au nez et à la barbe d'Andrea Bagioli et Mickael Matthews. Sinon, pas de changement : au général, Odd Christian Eiking conserve le maillot rouge et Primoz Roglic est encore allé au tapis, sans gravité. Voici le résumé du jour.

00:02:40, il y a une heure