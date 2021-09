Cyclisme

Rémy Rochas (Cofidis) : "J’ai beaucoup aimé le panache d’INEOS" lors de la Vuelta 2021

BISTROT VELO - Invité de Colin Bourgeat ce lundi, Rémy Rochas évoque les deux équipes qui l’ont le plus impressionné, lors du dernier Tour d’Espagne. Le grimpeur de Cofidis a terminé 15e de la Vuelta, en lieutenant de Guillaume Martin (9e). La force collective de Deceuninck-Quick Step l’a marqué, tout comme la façon dont INEOS Grenadiers a joué son va-tout, via Adam Yates et Egan Bernal. Extrait.

00:01:15, il y a 18 heures