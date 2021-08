Cyclisme

Tour d'Espagne : Le profil de la 14e étape de la 76e édition de la Vuelta : Le Pico Villuercas sous toutes ses coutures

TOUR D'ESPAGNE - Rendez-vous en montagne, pour ce 14e jour de course, entre Don Benito et Pico Villuercas (165,7 km). Samedi 28 août, les coureurs vont s'attaquer à ce fameux "Pico Villuercas" par deux fois. En milieu de parcours, en version courte et pentue. Puis dans le final, en mode plus long et moins escarpé. Voici le profil-vidéo de la 14e étape de la Vuelta.

00:00:30, il y a une heure