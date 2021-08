Cyclisme

Tour d'Espagne - Profil de la 7e étape : Attention, voici la première "vraie" joute en montagne de cette 76e Vuelta

TOUR D'ESPAGNE - Septième jour de course et premier "vrai" rendez-vous en montagne pour le peloton de la 76e Vuelta. Après des affrontements sur montées "sèches", les favoris vont devoir se mesurer les uns aux autres sur un enchaînement de difficulté, vendredi 20 août, entre Gandia et Balcon de Alicante (152 km). Voici le profil de la 7e étape.

00:00:30, 11/08/2021 à 16:15