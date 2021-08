Cyclisme

Une épaule et des côtes cassées en novembre, sur la Vuelta 9 mois après : le retour de Mikael Chérel

VUELTA - Equipier modèle chez AG2R-Citroën, Mikael Chérel participe à son 15e Grand Tour. Pourtant, en novembre dernier le coureur français ne comptait pas dessus. Après une lourde chute à l'entraînement, il se retrouve avec une épaule et sept côtes cassées. Benjamin Lamy et Antoine Tricquenaux racontent sa convalescence et son retour à la compétition.

00:03:15, il y a une heure