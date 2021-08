Cyclisme

Vuelta 2021 - Fabio Jakobsen : "C'est la victoire des médecins, des chirurgiens, de l'équipe et de ma famille"

VUELTA 2021 - La victoire de Fabio Jakobsen sur la 4e étape du Tour d'Espagne a ravi le peloton. Le sprinter néerlandais, victime d'une chute qui l'a laissé pour mort il y a un an, a salué tout ceux qui l'ont aidé à revenir au plus haut niveau, notamment les chirurgiens et sa famille.

