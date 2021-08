C’est la victoire d’un revenant. Un an et 12 jours après sa terrible chute sur le Tour de Pologne, l’une des plus effroyables de l’histoire du cyclisme, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a levé les bras sur un Grand Tour ce mardi. Un succès impensable il y a quelques mois encore, tant le Néerlandais est revenu de loin, pour ne pas dire de l’enfer. Coiffant à 50 mètres de l’arrivée Arnaud Démare, deuxième de cette 4e étape de la Vuelta, Jakobsen s’est imposé au sprint sur les hauteurs de Molina de Aragon. Pas de changement au classement général à l’issue d’une journée de plaine. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), malgré une chute à deux kilomètres de l’arrivée, conserve son maillot rouge acquis la veille.

