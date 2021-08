L'histoire a d'abord donné l'impression de se répéter. Comme sur le Tour de France, en juillet dernier, Guillaume Martin s'est immiscé à la 2e place du Tour d'Espagne au bénéfice d'une longue échappée, mardi, qui lui a permis de rattraper une bonne partie de son retard et de se replacer au général. Mais si le grimpeur de Cofidis était rentré dans le rang dès le lendemain sur la Grande Boucle, perdant un temps précieux dans la descente du Port d'Envalira, il s'est montré bien plus coriace sur la Vuelta.

À tel point que ce lundi, c'est toujours le coureur français qui tient le rôle de dauphin d'Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert), surprenant porteur du maillot rouge. "C'est inespéré par rapport à ce qu'il s'est passé en première semaine, et là où je me trouvais lors de la première journée de repos (20e du général, ndlr)", a soufflé l'intéressé dans une vidéo diffusée sur Twitter par son équipe, dimanche soir.

Je suis en bonne position pour aborder la dernière semaine

"Il ne manque qu'une place pour que je puisse me retrouver avec le plus beau maillot", a ajouté Martin, faisant écho à ses tentatives des derniers jours pour ravir le leadership de la course au Norvégien, plus résistant qu'on ne pouvait le penser. "Malgré tout, je suis en bonne position pour aborder la dernière semaine et j'espère faire un très bon classement général final", a-t-il affirmé.

Justement, à quoi peut prétendre le 8e du dernier Tour ? À vrai dire, ce n'est pas tant son retard sur Eiking (54") qui est au centre de cette question, mais davantage sa modeste avance sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Enric Mas, Miguel Angel Lopez (Movistar) et les autres candidats déclarés au podium, voire à la victoire. Le parcours très montagneux des prochains jours sera propice à de grandes explications entre cadors.

Un parcours relevé, mais une équipe dévouée

Le Normand devra s'employer pour limiter les écarts, dans la montée vers les Lacs de Covadonga (17e étape) comme dans celle, inédite et très attendue, du terrible Gamoniteiro (18e étape). Mais même s'il réussit à rester au contact des meilleurs dans les Asturies, Martin aura de toute manière fort à faire lors de la dernière étape, un contre-la-montre de 33,8 kilomètres arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Or, le coureur de 28 ans n'est pas franchement à son aise sur l'exercice chronométré, durant lequel il risque donc de perdre gros.

Le profil de la 18e étape : 14,6 km à 9,8%, un interminable mur pour conclure

Qu'à cela ne tienne, le meilleur grimpeur du Tour d'Espagne 2020 entend défendre sa chance jusqu'au bout, en s'appuyant sur une équipe Cofidis à son service et plutôt robuste depuis le début de l'épreuve. "Quand il y a quelque chose à jouer, ça soude un collectif, a ainsi reconnu le leader de la formation nordiste. Tout le monde est vraiment impliqué dans la défense de cette 2e place." Les protégés de Cédric Vasseur auront l'occasion de prouver à nouveau leur dévouement dès mardi, puis tout au long d'une dernière semaine qui s'annonce riche en suspense.

