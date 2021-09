Drôle de 72 dernières heures que celles que vient de vivre Guillaume Martin. Mardi matin, avant la 16e étape, le leader de Cofidis pointait encore au deuxième rang à moins d'une minute du maillot rouge, Odd Christian Eiking. Mieux, il lorgnait la tunique de leader. Et puis il a chuté, sept kilomètres seulement après le départ du jour. Le soir-même, il reconnaissait que les 48 heures suivantes, dans les Asturies, allaient être difficiles. Il ne s'est pas trompé. Martin est désormais 9e du général et va sans doute voir ses espoirs de Top 10 s'envoler d'ici dimanche. Il n'est en tout cas pas plus optimiste ce jeudi qu'il ne l'était mardi.

"On s’attendait encore à une journée difficile. Elle l’a été encore plus pour moi avec les sensations que j’avais suite à ma chute. C’était pire qu’hier (mercredi)", a lâché le Normand dans un communiqué de sa formation. Vers les Lacs de Covadonga, Martin avait déjà lâché 4'46'' à Primoz Roglic, vainqueur au sommet. Ce jeudi, en haut du terrible Gamoniteiru, il a perdu 4'23'' sur Miguel Angel Lopez. Mais les sensations ont donc été moins bonnes : "Dès le départ, j’ai senti au niveau de la côte que je n’arrivais pas à respirer. J’étais à fond dans tous les cols de la journée. Dès le 1er, j’avais l’impression d’être à la limite."

Un Top 15 plutôt qu'un Top 10 ?

Touché aux côtes donc mais aussi à la jambe et au dos mardi, Martin avait assuré, ce jeudi matin, que les choses allaient mieux pour les deux derniers maux. Restait cette douleur aux côtes donc et avec elle une moins bonne respiration. Le genre de choses qui ne pardonne pas, surtout dans les Asturies où les pourcentages frisent parfois l'indécence. "Je m’attendais à lâcher mais au final c’est allé un peu mieux, au fur et à mesure. J’ai pu m’accrocher à la fin et ne pas perdre trop de temps au général", relativise tout de même un Guillaume Martin qui a lâché tôt dans l'ultime ascension et qui pointe désormais à 8'31'' du maillot rouge.

"Neuvième, c'est un moindre mal, ajoute-t-il encore. Mais je suis assez inquiet par rapport à mes sensations." La journée de vendredi ne devrait pas bouleverser le classement général mais celle de samedi, en montagne, et de dimanche, en chrono, un exercice où il ne brille pas, oui. C'est pourquoi le Top 10 semble aujourd'hui un objectif bien trop ambitieux pour un Guillaume Martin blessé. Avec sa trajectoire, les 33 secondes d'avance sur Louis Meintjes et la minute (57'' précisément) sur David De La Cruz, paraissent bien maigres. Martin va se battre et sauf énorme cataclysme, il devrait quoiqu'il arrive finir dans le Top 15 de la Vuelta. Son cinquième de suite en grand tour. Une maigre consolation mais la preuve de sa régularité.

