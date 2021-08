On attendait Mikel Landa, mais c'est Damiano Caruso qui est sorti du chapeau. Le Sicilien de la Bahrain - Victorious a magistralement éclipsé la défaillance de son leader sur les pentes de l'Alto de Velefique en s'imposant dimanche au sommet du géant andalou. Le grimpeur Italien, échappé seul en tête depuis 70 kilomètres, a conservé 1 minute d'avance sur la ligne devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Enric Mas (Movistar Team), grands vainqueurs du jour en vue du général. A l'initiative toute la journée, la formation INEOS Grenadiers paye les pots cassés avec un Egan Bernal distancé (9e) et désormais relégué à 1'52'' au général.

Cette 76e Vuelta a décidément le don de nous surprendre. Loin du scénario lambinant d’une échappée matinale mise sur orbite après seulement quelques hectomètres, les nombreux motivés pour le gain de l’étape n’ont pas laissé leur part aux chiens, ferraillant durant près de 100 kilomètres. La décision s’est finalement faite sur une portion en faux-plat montant, sous un soleil de plomb (30°C en moyenne sur la route). Onze coureurs, dont cinq Français, ont semé le peloton peu avant le pied de l’Alto Collado Venta Luisa (29 km à 4,4 %). Pressé par la mise en route précoce du collectif INEOS, Damiano Caruso, dauphin d’Egan Bernal lors du dernier Giro, a jugé bon de s’isoler seul à mi-pente, à 70 km de la ligne.

