La machine Primoz Roglic ne s’est donc pas enrayée. On se demandait si le Slovène allait payer les pots cassés de sa chute survenue mardi dans la descente vers Rincon de la Victoria. On semble déjà connaître la réponse, 24 heures plus tard. En remportant une victoire en costaud, mercredi à Valdepeñas de Jaén, le leader de Jumbo-Visma a éteint les éventuels doutes qui auraient pu naître à son sujet. Malgré sa glissade sur le bitume, Roglic demeure le plus fort de ce Tour d’Espagne.

L’attitude de la Jumbo-Visma nous avait mis la puce à l’oreille, dès l’entame de cette 11e étape. Elle avait été la première à entamer la poursuite derrière les cinq échappés, rejointe ensuite par la formation BikeExchange. Roglic n’ayant plus à assumer la défense du maillot rouge, laissée la veille à Christian Odd Eiking, il semblait donc évident qu’il visait la victoire du jour. C’était bien le cas.

Cort Nielsen a failli récidiver, la réponse de Roglic : les temps forts de la 11e étape

"Cela fait toujours plaisir de gagner"

Au pied du mur final, à 800 mètres de l’arrivée, Sepp Kuss l’a mis sur orbite pour qu’il puisse aller chercher sa 2e victoire dans ce Tour d’Espagne, onze jours après le prologue. Une fois repris Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), le dernier rescapé de l’échappé, qui l’avait d'ailleurs privé sur le fil du succès lors de la 6e étape, Roglic n’a eu aucun mal à se défaire d’Enric Mas, décidément son plus sérieux rival dans la course à la victoire finale, pour aller lever les bras avec 3 secondes d’avance sur l’Espagnol.

"C'était un final sympa, avec des grosses pentes, je savais qu'il me convenait, a sobrement réagi Roglic. Enric Mas était super fort. Mais j'avais un peu plus de jus sur la fin. Cela fait toujours plaisir de gagner, tu ne sais jamais quand ça va s'arrêter".

Interrogé sur sa mésaventure de la veille, et sur les éventuelles séquelles qu’elle aurait pu laisser, Roglic ne s’est pas montré très disert : "Vous savez, c’est la course. Hier était une bonne journée, je voulais en tirer du positif, mais ça ne s’est finalement pas bien passé. Mais c’est maintenant derrière nous." Le Slovène a répondu avec les jambes ce mercredi, et c’était là pour lui l’essentiel. A dix jours de la fin de la Vuelta, et à la veille d’une 12e étape qui propose deux ascensions dans le final mais ne devrait pas générer de batailles entre cadors, Roglic demeure l’homme à battre.

Primoz Roglic et Enric Mas Crédit: Getty Images

