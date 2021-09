Cyclisme

Vuelta 2021 - Rémy Rochas : "Chez Cofidis, nous sommes heureux de notre manière de courir"

VUELTA 2021 - Depuis quelques jours, Rémy Rochas est un équipier modèle pour son leader chez Cofidis, Guillaume Martin. Et même s'il aimerait pouvoir jouer sa carte, le grimpeur prend son rôle avec sérieux et apprécie de travailler pour son équipe et le leader.

00:02:29, il y a une heure